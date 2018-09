später lesen Mainzer OB erwartet kein Fahrverbot wegen Luftverschmutzung FOTO: Alexander Rüsche FOTO: Alexander Rüsche Teilen

Nach der Gerichtsentscheidung zu einem Fahrverbot in Frankfurt wächst in Mainz die Spannung vor dem im Oktober beginnenden Gerichtsverfahren zur Schadstoffbelastung der Luft durch Autoabgase. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) zeigte sich am Donnerstag überzeugt, dass das Verwaltungsgericht Mainz keine Fahrverbote verordnen werde. dpa