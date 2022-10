Nachfolger gefunden : Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling soll neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz werden

Mainz Einen Tag nach dem Rücktritt von Roger Lewentz steht sein Nachfolger fest. Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) soll neuer Innenminister von Rheinland-Pfalz werden. Noch heute will ihn Malu Dreyer ernennen.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) soll die Nachfolge von Roger Lewentz antreten und neuer rheinland-pfälzischer Innenminister werden. Das ist auch Mittwochmorgen aus Regierungskreisen zu hören. Zuerst hatte die „Rheinpfalz“ darüber berichtet. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hatte am Mittwoch angekündigt, in den nächsten Tagen einen Nachfolger für Lewentz zu präsentieren .

Am heutige Donnerstag um 16.30 Uhr will sie Ebling in der Staatskanzlei zum neuen Minister des Innern und Sport ernennen. Direkt im Anschluss soll der Landtag Ebling bestätigen. Der rheinland-pfälzische Landtag tagt ohnehin heute und debattiert über den Haushalt für die kommenden beiden Jahre.