Mainzer Profis appellieren in Offenem Brief an Fans

Nach den Verwerfungen im Bundesligaspiel bei 1899 Hoffenheim haben Spieler, Trainer und Betreuer des FSV Mainz 05 einen Appell an die Fans gerichtet. „Wir werden alles in die Mission Klassenerhalt reinhauen, was wir haben - für euch, für den Verein, für diese Stadt. Dazu benötigen wir aber jeden einzelnen Fan auf unserer Seite, jede laute Stimme in unserem Rücken und eure gemeinsame und geschlossene Unterstützung, gerade auch bei Rückschlägen“, hieß es in einem Offenen Brief am Sonntag. dpa