später lesen Mainzer-Profis erhalten einen Tag länger frei Teilen

Twittern

Teilen



Cheftrainer Sandro Schwarz hat die Fußballprofis des FSV Mainz 05 nach bisher guter Arbeit in der Vorbereitung auf die neue Bundesligasaison mit einem zusätzlichen freien Tag belohnt. „Wir hatten vorher besprochen, dass sich die Jungs das verdienen können, wenn Leistung und Ergebnis stimmen“, sagte Schwarz am Montag nach dem Ende des Trainingslagers in Venlo/Niederlande und dem 2:0-Testspielsieg am Sonntag gegen den belgischen Drittligisten RSC Charleroi. dpa