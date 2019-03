später lesen Mainzer Rathaus wird ab 2020 saniert: viel Vorarbeit nötig Teilen

Seit Jahren wird über den maroden Zustand des Mainzer Rathauses am Rheinufer diskutiert - nun geht das aufwendige Projekt der Sanierung in die entscheidende Phase. Im Jahr 2020 sollen die Arbeiten an dem markanten, denkmalgeschützten Bau des bekannten dänischen Architekten Arne Jacobsen (1902-1971) losgehen. dpa