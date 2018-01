später lesen Mainzer Schloss: Auf unbestimmte Zeit Sanierungsbaustelle Teilen

Das Kurfürstliche Schloss in Mainz bleibt auf zunächst unbestimmte Zeit eine Sanierungsbaustelle. Das laut Deutsche Stiftung Denkmalschutz „wichtigste profane Bauwerk in Mainz“ wird seit 2009 wieder hergerichtet. Wann diese „Mammutaufgabe“ abgeschlossen sein könnte, wollte Marianne Grosse, Denkmaldezernentin der Landeshauptstadt, am Mittwoch nicht abschätzen. „Man kann immer träumen.“ dpa