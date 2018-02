Mainzer SPD in Berlin: „Es wird noch einige Mühe kosten“

Die rheinland-pfälzischen SPD-Teilnehmer an den Koalitionsverhandlungen in Berlin haben sich am Freitag auf einen harten Endspurt vorbereitet. „Es wird noch einige Mühe kosten, bis alles zusammen kommt“, sagte Fraktionschef Alexander Schweitzer der Deutschen Presse-Agentur. dpa

Zusammen mit dem hessischen Bundestagsabgeordneten Sören Bartol nahm Schweitzer an der Arbeitsgruppe Verkehr und Infrastruktur teil; aufseiten der Union wirkten dort der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der frühere Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mit. Die Arbeitsgruppe stehe kurz vor dem Abschluss, sagte Schweitzer am Freitag. In manchen Details habe es auch strittige Diskussionen gegeben, etwa in Fragen der Finanzierung oder bei den Schwerpunkten von Investitionen. „Als Rheinland-Pfälzer bin ich davon überzeugt, dass wir die schienengebundene Infrastruktur und die Verkehrsanbindungen im ländlichen Raum sehr stärken können.“

Das Ergebnis der Arbeitsgruppe werde am Wochenende den politischen Spitzen vorgelegt, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende im Mainzer Landtag. Dann werde es gemeinsam bewertet und mit in die Gesamtschau genommen.

Im Laufe der kommenden Woche will der SPD-Parteivorstand über das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen beraten. Die Frage der personellen Zusammensetzung einer Regierung stehe erst nach der Mitgliederentscheidung der SPD an, sagte Schweitzer. „Die Verteilung der Ressorts unter den Parteien wird allerdings schon vorher Thema in den Koalitionsverhandlungen sein.“