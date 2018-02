später lesen Mainzer Sportchef Rouven Schröder: „Wir sind klar für 50+1“ FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Sportvorstand Rouven Schröder von Mainz 05 hat sich grundsätzlich für den Erhalt der 50+1-Regel im deutschen Profifußball ausgesprochen, will sich einer bundesliga-internen Reformdebatte zu diesem Thema aber auch nicht verschließen. „Wir sind ganz klar dafür, dass 50+1 bestehen bleibt. Wichtig ist jetzt, dass man erst einmal alle Inhalte auf den Tisch legt. Dann können wir als Verein auch sagen: Da gehen wir mit - und da gehen wir nicht mit. Wichtig ist, dass man als Verein weiter alle Entscheidungen in der Hand hält“, sagte Schröder am Dienstag bei der Mainzer Pressekonferenz zum DFB-Pokal-Spiel bei Eintracht Frankfurt (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky). dpa