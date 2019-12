Mainzer Stadtrat entscheidet über Gelbe Säcke

Mainz Der Mainzer Stadtrat beschäftigt sich in seiner Sitzung heute mit Gelben Säcken. Die werden in der Landeshauptstadt ab 2021 der Vergangenheit angehören, sofern der Stadtrat wie erwartet einer entsprechenden Beschlussvorlage zustimmt.

In der ist von einer Umstellung des Sammelsystems für Leichtstoffverpackungen vom „bisherigen Gelbe Sack-/Behältersystem stadtweit in ein Tonnen-/Behältersystem“ die Rede. Diesen Schritt hatte der städtische Entsorgungsbetrieb empfohlen.

Ein Grund: den Abholern, in der Vorlage Müllwerker genannt, mache das Leeren von Tonnen körperlich weniger zu schaffen als das Einsammeln der zum Teil schweren Säcke. Außerdem soll damit verhindert werden, dass Müll aus aufgerissenen Säcken auf den Straßen liegt. Die Menge an Gelben Säcken ist nicht unerheblich: Allein in Mainz kamen der Beschlussvorlage zufolge im Jahr 2018 über 4400 Tonnen an Leichtverpackungen zusammen - zu einem großen Teil in Säcken. Haushalte, wo kein Platz für gelbe Tonnen ist, sollen diesen Abfall an Wertstoff- und Recyclinghöfen loswerden können.