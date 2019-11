Mainzer starten in die närrische Jahreszeit

Michael Ebling (SPD, vorne), Oberbürgermeister der Stadt Mainz, steht auf dem Balkon des Osteiner Hofes. Foto: Silas Stein/dpa.

Mainz Das grautrübe Novemberwetter kann die Mainzer Fastnachter nicht vom Start in die „fünfte Jahreszeit“ abhalten: Rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem Schillerplatz schunkelten und stimmten sich die Narren am Montag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt auf die kommende Fastnachtskampagne ein.

