später lesen Mainzer stimmen am 15. April über Bau eines Bibelturms ab Teilen

Twittern

Teilen



Die Bewohner von Mainz stimmen am 15. April über den Erweiterungsbau des Gutenberg-Museums in ihrer Stadt ab. Das Referendum zum sogenannten Bibelturm ist der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Landeshauptstadt. Rund 164 000 Stimmberechtigte sind dazu aufgerufen, ein Kreuz zu machen, wie die Stadt Mainz am Dienstag mitteilte. dpa