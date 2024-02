Bundesliga Mainzer Trainer möchte beim Spitzenreiter angreifen

Auswärts konnte der rheinland-pfälzische Tabellenvorletzte in dieser Saison noch keine Partie für sich entscheiden. Dafür sind die Leverkusener als einziges Team ohne Heimniederlage und stehen mit acht Punkten vor dem Rekordmeister Bayern München an der Tabellenspitze. „Wir haben Power und Glauben an uns“, so Henriksen. „Wir fahren nicht nach Leverkusen, um nur einzustecken und zu verteidigen. Wir werden angreifen.“ Allerdings haben die Mainzer in 22 Spielen erst 17 Mal getroffen - Bayer 04 schon 57 Mal.