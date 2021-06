Mainzer Trainingsauftakt vor bis zu 500 Fans

Mainz Der Trainingsauftakt des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 kann am kommenden Dienstag (16.30 Uhr) vor bis zu 500 Zuschauern stattfinden. Interessierte Fans können sich in den kommenden Tagen online auf der Vereinshomepage für einen Besuch registrieren, teilten die Mainzer am Samstag mit.

Während der gesamten Trainingseinheit der Rheinhessen im Bruchwegstadion müssen alle Zuschauer einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Im Rahmen der Saisonvorbereitung absolviert die Mannschaft von Trainer Bo Svensson vom 20. bis 28. Juli ein Trainingslager in Bad Häring. Am 14./15. August starten die Mainzer mit einem Heimspiel gegen Vizemeister RB Leipzig in die Spielzeit 2021/22.