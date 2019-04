später lesen Mainzer Uni-Präsident fordert mehr Unterstützung vom Land Teilen

Der Präsident der Mainzer Johannes Gutenberg-Universität, Johannes Krausch, wünscht sich in einem Zeitungsbericht vom Land Rheinland-Pfalz mehr Unterstützung. Unter den führenden 15 Großunis in Deutschland sei die Mainzer in Sachen Finanzausstattung das Schlusslicht, monierte er in der „Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch) aus Mainz. dpa