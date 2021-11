Mainzer Weihnachtsmarkt mit 2G: Maskenpflicht beim Anstehen

Mainz Auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt können nur Geimpfte und Genesene einen Glühwein trinken, eine Bratwurst essen, Kerzen kaufen oder Karussell fahren. Außer dieser 2G-Regelung gilt auch die Maskenpflicht: beim Anstehen, und wenn ein Abstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist.

Kontrolliert werde die 2G-Regelung über farbige Bändchen für die Handgelenke, berichtete Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) am Freitag in Mainz. Der Weihnachtsmarkt in der Domstadt beginnt am kommenden Donnerstag (25. November) und endet am 23. Dezember.