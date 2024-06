Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Entscheidung „einvernehmlich“ getroffen

Die Entscheidung für Alexander Schweitzer als Nachfolger von Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist laut im Konsens getroffen worden. Man sei in sehr guten Gesprächen wechselseitig zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz. „Und ich will ehrlich sagen, das geht eigentlich nur, wenn man eine Vertrauensbasis miteinander hat, wo jeder in der Lage ist, ein bisschen zu- und abzugeben.“ Es sei von Anfang an darum gegangen, die beste Lösung für alle gemeinsam zu finden.