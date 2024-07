Staatskanzlei gibt bekannt Nach Machtwechsel in Regierungszentrale: Malu Dreyer bekommt Büro und Fahrer

Mainz/Trier · Wenn Regierungschefs aus dem Amt ausscheiden, bekommen sie in der Regel für noch anfallende Aufgaben ein Büro mit Mitarbeitern, manche sprechen von Büroprivilegien. Die waren in Berlin Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 2022 gestrichen worden. In Rheinland-Pfalz wird die zurückgetretene Ministerpräsidentin Dreyer ein Arbeitszimmer samt (Personal-)Ausstattung erhalten. Die Einzelheiten.

Malu Dreyer hat am 10. Juli die politische Bühne in Mainz verlassen. Um auch nach dem Ausscheiden aus ihrem Amt öffentliche Aufgaben wahrzunehmen, wird sie ein Büro mit Mitarbeitern bekommen. Foto: dpa/Arne Dedert

von Bastian Hauck