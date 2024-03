Ministerpräsidentin im Interview Malu Dreyer gegen weitere Entlastungen für Grenzgänger

Dreyer Steuerunterschiede sind im internationalen Vergleich nichts Ungewöhnliches. Aber ich bin der festen Überzeugung, die Diskussion über eine Harmonisierung von Steuern auf europäischer Ebene wird weiter an Fahrt aufnehmen. Am Ende ist aber auch klar: Wir profitieren von Luxemburg und Luxemburg profitiert von uns. Die Unternehmen in Trier müssen sich aber weiterhin so attraktiv aufstellen, dass am Ende die Menschen gerne in Trier arbeiten.