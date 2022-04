Reise der Ministerpräsidentin : Malu Dreyer besucht Polen und lobt regionale Partnerschaft als „Rückgrat der Völkerverständigung“

Trier/Mainz/Oppeln Mit einer dreitägigen Delegationsreise besucht Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Rheinland-pfälzische Partnerregion Oppeln in Polen. Während der Flutkatastrophe und beim Ukraine-Krieg haben sich die Regionen gegenseitig unterstützt. So könnte es jetzt auch für ein Kinderheim in der Ukraine zu einer Kooperation kommen.