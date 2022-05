Bildung : Schulen und Kitas: Brauchen mehr Personal für Flüchtlingskinder

06.05.2022, Rheinland-Pfalz, Trier: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (M, SPD) besucht das Auguste-Viktoria-Gymnasium in Trier und trifft dort Schüler der Klassen 6, 7 und 8, in denen auch ukrainische Jugendliche sind. Foto: Birgit Reichert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Birgit Reichert

Trier Ministerpräsidentin Dreyer lobt bei Besuch von Trierer Schule Engagement der Lehrer bei Integration ukrainischer Schüler. Kita-Verband warnt vor angespannter Lage und Überlastung.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht die Integration ukrainischer Kinder in den Schulen des Landes auf einem guten Weg. Allerdings seien die Herausforderungen „riesig“, sagte sie nach einem Besuch des Trierer Auguste-Viktoria-Gymnasiums (AVG), an dem bislang 17 aus der Ukraine geflüchtete Kinder unterrichtet werden. Landesweit sind es über 6000 aus ihrem Heimatland vertriebene Kinder und Jugendliche, die hierzulande in Schulen gehen. Dreyer sprach von einem „überdurchschnittlichen Engagement“ der Lehrer, ohne das die Integration nicht gelinge. Das Land habe bislang 70 ukrainische Lehrkräfte eingestellt, um ihre deutschen Kollegen bei der Betreuung und der Unterrichtung der Geflüchteten zu unterstützen.

Das scheint auch notwendig zu sein, wie Lehrer des Trierer Gymnasiums berichteten. Wegen der Sprachbarrieren (nur wenige der ukrainischen Schüler sprechen Deutsch) komme man oft an seine Grenzen und es sei schwierig, einen für alle Schüler angemessenen Unterricht zu machen, sagte ein Deutschlehrer der Schule.

Betreuung traumatisierter Kinder – wenig Personal

Insgesamt laufe die Integration der ukrainischen Schüler gut, sagt auch Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Bildungsgewerkschaft GEW auf Anfrage unserer Redaktion. Allerdings bestätigt auch er, dass es für die Betreuung der oft auch traumatisierten Kinder und Jugendlichen nicht ausreichend Personal an den Schulen gebe. So fehlten vor allem Dolmetscher. „Die Schulen brauchen personelle Unterstützung“, fordert Hammer.

Das gelte auch für die Kitas im Land, sagte Claudia Theobald, Vorsitzende des Kita-Fachkräfteverbandes Rheinland-Pfalz. Dort sei die Lage vielerorts sehr angespannt. Es gebe lange Wartelisten. Ukrainische Kinder dürfen allerdings nicht bevorzugt werden, wie aus einem Schreiben des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung hervorgeht. Wenn es nur eine begrenzte Anzahl von freien Plätzen gebe und Wartelisten existierten, „sollen grundsätzlich die zuerst gemeldeten Kinder aufgenommen werden“, so die Behörde. Viele Kitas könnten keine zusätzlichen Kinder aufnehmen, sagt Theobald. Wegen erblichen Personalmangels hätten etliche Einrichtungen bereits eingeschränkte Öffnungszeiten oder einen Aufnahmestopp. „Viele Kitas platzen auch räumlich aus allen Nähten, da wegen des neuen Kita-Gesetzes nun alle Kinder mit Essen und Mittagsruhe oft in den gleichen Räumlichkeiten wie zuvor betreut werden müssen“, so Theobald.