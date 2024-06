Landespolitik Paukenschlag in Mainz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer kündigt Rücktritt an

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will sich zurückziehen. Das erfuhr der Trierische Volksfreund aus Regierungskreisen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Rücktritt berichtet. Nachfolger soll Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) werden. Dreyer wolle den Schritt am Vormittag in der SPD-Landtagsfraktion erklären, heißt es.