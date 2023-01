Politiker : Malu Dreyer regiert seit 10 Jahren – und damit soll wohl noch lange nicht Schluss sein

Meistens gut gelaunt und seit zehn Jahren im Amt: die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Foto: dpa/Andreas Arnold

Trier Die Trierer SPD-Politikerin Malu Dreyer ist seit zehn Jahren rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin. Warum die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass die 61-Jährige noch nicht von der politischen Bühne abtreten wird.

Als sich Daniel Köbler vor langer Zeit Gedanken über die Zukunft der rheinland-pfälzischen Koalition machte, orakelte der damalige Grünen-Fraktionschef, er könne sich Rot-Grün bis ins Jahr 2030 vorstellen. „Eine gute Perspektive“, meinte daraufhin Malu Dreyer, wenn „auch 2030 dann vielleicht nicht mehr mit mir als Ministerpräsidentin“. Der Ausspruch Dreyers ist etwas mehr als zehn Jahre alt. Die Trierer SPD-Politikerin war damals Landesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie und kurz vor ihrem größten Karrieresprung. Am 16. Januar 2013 wurde die damals 51-Jährige zur Nachfolgerin von Ministerpräsident Kurt Beck gewählt. Der politisch vor allem wegen der Nürburgring-Affäre angeschlagene Regierungschef trat nach 19 Jahren Amtszeit zurück – aus gesundheitlichen Gründen, wie es damals hieß. Becks Wahl für die Nachfolge fiel auf die Genossin aus Trier, obwohl ganz andere Namen gehandelt wurden: der damalige Innenminister Roger Lewentz, Ex-SPD-Fraktionschef Hendrik Hering oder die heutige Finanzministerin Doris Ahnen.

Er habe Dreyer vorgeschlagen, weil er sicher sei, „dass sie es kann“, kommentierte der scheidende Regierungschef seine Entscheidung. „Ich glaube, dass Malu Dreyer eine eigene, unverwechselbare Handschrift entwickeln kann.“ Das sei wichtig, sagte Kurt Beck.

Gut zehn Jahre später dürften wohl die meisten politischen Beobachter Malu Dreyer bescheinigen, dass ihr dies gelungen ist. Allein die Tatsache, dass es ihr inzwischen insgesamt drei Mal gelungen ist, zur Ministerpräsidentin gewählt zu werden, nötigt selbst dem politischen Gegner Respekt ab. Zehn Jahre ein solches Amt auf diese Weise auszufüllen, sei keine leichte Übung, meinte etwa unlängst CDU-Chef Baldauf, der sich ja gerade wieder wachsender Kritik aus den eigenen Reihen ausgesetzt sieht.

SPD setzt in Rheinland-Pfalz voll auf Malu Dreyer

Malu Dreyer ist in der SPD unumstritten. Die rheinland-pfälzischen Genossen stehen mit einer Geschlossenheit hinter der 61-jährigen Mainzer Regierungschefin, die fast schon beispiellos ist. Zwar rutschte Dreyer bei der letzten SWR-Umfrage im Dezember bei den Popularitätswerten auf ein aus ihrer Sicht historisches Tief. Doch mit einer Zustimmung von 54 Prozent überwiegt das Lob für ihre Arbeit noch immer deutlich die Kritik daran.

„Ihre Popularität in der Bevölkerung und auch ihre hohe Anerkennung in der SPD auch auf der Bundesebene verdankt sie wesentlich dem, dass sie empathisch ist, sozial integrativ wirkt und Situationen schnell erkennt“, analysiert der Trierer Politikwissenschaftler Uwe Jun die Gründe für die große Beliebtheit der Landesmutter. Dass die Werte Dreyers zuletzt sanken, dürfte vor allem am schlechten Management der Landesregierung während und nach der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 gelegen haben. Mit Anne Spiegel (Grüne) und Roger Lewentz (SPD) mussten deshalb bereits zwei (ehemalige) Minister aus dem Kabinett Dreyer schon den Sessel räumen. Aber auch die Regierungschefin selbst stand und steht weiter in der Kritik. „Es fehlt immer noch die Entschuldigung der Ministerpräsidentin. Und ich verstehe in dieser Hinsicht ihre beharrliche Verweigerungshaltung nicht“, kritisierte erst diesen Sonntag wieder Freien-Fraktionschef Joachim Streit.

10 Jahre im Amt und der Bundeskanzler kommt zum Gratulieren

Von solcher Kritik werden sich die Genossen ihre Feierfreude aber nicht verderben lassen. Wenn Malu Dreyer an diesem Montag genau zehn Jahre als Ministerpräsidentin im Amt ist, wird das mit großem Bahnhof gefeiert. Neben vielen Gästen kommt am frühen Abend auch Bundeskanzler Olaf Scholz in die Halle 45 der alten Mainzer Waggonfabrik, um das Dienstjubiläum Dreyers zu feiern und der Langzeit-Regierungschefin zu danken. Mit dabei sein wird dann wohl auch wieder Triers Ex-OB Klaus Jensen (seit Samstag 71), mit dem Dreyer seit 2004 verheiratet ist.

Alle Feierfreude kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass zumindest hinter vorgehaltener Hand eine Frage immer wieder gestellt werden wird: Wie lange wird „die MP“, wie Dreyer in Mainz auch genannt wird, diesen Job noch machen? Wird sie womöglich sogar noch diese Legislaturperiode zurücktreten und damit einer potentiellen Nachfolgerin oder einem Nachfolger die Chance geben, sich noch vor der nächsten Landtagswahl im Jahr 2026 zu profilieren?

Die möglichen Thronfolger für Malu Dreyer

Die Namen möglicher Thronfolger werden schon gehandelt – ob die Minister Alexander Schweitzer und Michael Ebling der SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. Doch noch macht Malu Dreyer zumindest erkennbar keine Andeutungen, dass sie die politische Bühne in absehbarer Zeit verlassen wird. Im Gegenteil: Nach Einschätzung von Beobachtern strahlt die seit vielen Jahren von Multipler Sklerose Betroffene und offen mit der Erkrankung umgehende Politikerin wieder eine große Portion Gestaltungswille aus. Sie habe noch sehr, sehr viel vor, meinte sie selbst erst vor wenigen Tagen beim Neujahrsempfang in der Mainzer Staatskanzlei.

Nach Dreyers vorerst letzter Wahl zur Ministerpräsidentin im Frühjahr vor zwei Jahren wunderte sich ihr Ehemann Klaus Jensen über die Kondition seiner Gattin: „Es ist unfassbar, was sie leistet.“