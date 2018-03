später lesen Malu Dreyer ruft zur Teilnahme an Hilfsaktion für Afrika auf FOTO: Jörg Carstensen FOTO: Jörg Carstensen Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an Unternehmen appelliert, an der bundesweiten Hilfsaktion „Dein Tag für Afrika“ teilzunehmen. Firmen sollten Jobs anbieten, die Schüler für einen Tag ausüben könnten, sagte Dreyer am Freitag in Berlin. Am „Tag für Afrika“ am 19. Juni sammeln Schüler Geld, indem sie sich eine Arbeit suchen oder Spendenläufe veranstalten. Mit dem Geld werden Bildungseinrichtungen in afrikanischen Ländern gefördert. dpa