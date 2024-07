Letztes Interview als Ministerpräsidentin Malu Dreyer: „Die Sehnsucht nach Schuldzuweisungen ist groß“

Exklusiv | Mainz/Trier · In wenigen Tagen endet Malu Dreyers politische Karriere. Was die Ministerpräsidentin als ihr Vermächtnis betrachtet, warum sie Alpträume hatte, wie die SPD die Nachfolgefrage gelöst hat und was sie künftig in Trier macht, erklärt sie im großen Volksfreund-Interview.

06.07.2024 , 08:39 Uhr

„Es gibt derzeit keinen Ort mehr, wo nicht Menschen freundliche Worte über mich sagen“, sagt Malu Dreyer (SPD). Foto: TV/alexander sell fotografie