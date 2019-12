Trier/Mainz/Berlin Die Ministerpräsidentin will sich auf Rheinland-Pfalz konzentrieren. Genossen hoffen dadurch auf größere Siegchancen bei der Landtagswahl 2021. Im Bund wackelt die große Koalition.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zieht sich stärker aus der Bundes-SPD zurück und peilt einen erneuten Wahlsieg im Land 2021 an. Die Triererin kündigte am Montag an, beim Parteitag am kommenden Wochenende auf eine erneute Kandidatur als SPD-Bundesvize zu verzichten und sich „auf unser schönes Bundesland zu konzentrieren“.