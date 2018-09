später lesen Malu Dreyer zu fünftägigem Besuch nach Ruanda abgeflogen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat am Samstag eine fünftägige Reise ins Partnerland Ruanda begonnen. In dem afrikanischen Land will sie an diesem Montag einen Kindergarten einweihen, politische Gespräche führen und ein „Westerwelle Startup-Haus“ eröffnen. dpa