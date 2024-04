Leichtathletik „Mami Power“: Krause läuft nach Babypause zum Olympia-Ticket

Die internationale Rückkehr nach ihrer Babypause hätte beim Diamond-League-Meeting in Suzhou bei Shanghai nicht besser verlaufen können. Die 31-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier belegte am Samstag bei ihrem ersten Hindernisrennen seit 21 Monaten in 9:16,24 Minuten Platz drei und unterbot damit die internationale Norm für die Sommerspiele in drei Monaten.