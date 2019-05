Mammut-Erörterungstermin zum Grubenwasseranstieg beginnt

Saarbrücken/Ensdorf Es ist eine wichtige Etappe im Genehmigungsverfahren um den vom Bergbaukonzern RAG beantragten Grubenwasseranstieg im Saarrevier: Am Montag (3. Juni) beginnt in Ensdorf (Kreis Saarlouis) ein Erörterungstermin, in dem Einwendungen dagegen und Stellungnahmen dazu behandelt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Es sei nicht einschätzbar, wie lange der Termin dauern werde, sagte der Leiter des Oberbergamtes des Saarlandes, Heinz-Georg Schramm, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben zumindest mal den Juni blockiert.“ So ein „Massenverfahren“ habe es im bergrechtlichen Bereich im Saarland noch nicht gegeben.

Es geht um viel. Nämlich um die Frage, ob die RAG nach dem in 2012 erfolgten Ende des Bergbaus im Saarland in einer ersten Phase die Gruben der einstigen Bergwerke in Duhamel und Reden bis 320 Meter unter Null volllaufen lassen darf. Bisher wird das Grubenwasser abgepumpt. In einem zweiten Schritt, der noch nicht beantragt ist, plant die RAG das Grubenwasser bis 2035 bis zur Tagesoberfläche ansteigen und in die Saar laufen zu lassen.

Im laufenden Planfeststellungsverfahren sind 128 öffentliche Stellungnahmen und 6882 Einwendungen eingegangen. Bürger befürchten durch die Teilflutung Erdbewegungen, den Austritt von Gasen und eine Verunreinigung des Grundwassers. Bei dem Termin zur Erörterung könne „jeder Einwender“ sein Anliegen vorbringen, sagte Schramm. Zudem dürften sich auch „Betroffene“ aus dem „Betrachtungsraum“ zu Wort melden: Dazu zählen rund 600 000 Einwohner in rund 30 Gemeinden.

Dazu gehört auch die Stadt Lebach. Deren Bürgermeister Klauspeter Brill (parteilos) sagte: „Mir ist wichtig, die Hand zu heben und zu sagen: Hier besteht definitiv eine Gefahr für unsere Region und aus dem Grund darf hier eine Grubenflutung überhaupt nicht passieren, solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass es zu Spätfolgen kommt, die momentan gar nicht absehbar sind.“ Er hofft, dass viele Bürger nach Ensdorf kommen. „Ich habe die Befürchtung, dass sonst Fakten geschaffen werden und es dann zu spät ist, sie rückgängig zu machen.“

Wann das Oberbergamt eine Entscheidung über eine Genehmigung fällt, ist nach Angaben von Leiter Schramm offen. Zunächst müssten im Anschluss an den jetzt bevorstehenden Termin alle Einwendungen und Erörterungen ausgewertet werden. „Dann wird sich herausstellen, ob die Unterlagen ausreichend sind oder ob noch Nachbesserungen für bestimmte Teile zu machen sind“, sagte er. Der Erörterungstermin, der nach einer thematischen Tagesordnung arbeitet, ist nicht öffentlich.

Im Vorfeld wurde Kritik an der Wahl des Termins laut. „Der Termin ist bewusst um die Feiertage gelegt worden“, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Nalbach, Peter Lehnert (parteilos). Viele Leute seien nicht da. Hinzu komme, dass nach der Kommunalwahl viele Gemeinden sich neu organisieren müssten. Schramm sagte dazu, früher sei nicht gegangen, weil man für so ein großes Verfahren Vorlaufzeit gebraucht habe. Und dann habe man es auch vor den Sommerferien legen wollen.

Stein des Anstoßes war auch der Ort: Der Termin findet in einem Großraumzelt auf dem Gelände der RAG statt. Dies sei kein neutraler Ort, sagte Lehnert. „Wir haben uns lange vorher Gedanken gemacht“, meinte dazu Schramm. Man habe auch an die Anmietung von Hallen gedacht: Dies sei aber schwierig zu organisieren gewesen, da man ja nicht wisse, wie lange der Termin dauere.