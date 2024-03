Tourismus Mandelblüte: Rund 20.000 Festgäste am ersten Wochenende

Die Veranstalter des überregional beliebten Mandelblütenfestes in Gimmeldingen haben ein positives Fazit des ersten Wochenendes gezogen. Rund 20.000 Besucherinnen und Besucher seien in den Weinort gekommen, der zu Neustadt an der Weinstraße gehört, teilte das Stadtmarketing der Kommune in der Pfalz am Montag mit. Am kommenden Wochenende (15. bis 17. März) wird dort erneut gefeiert.