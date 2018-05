später lesen Mangas und Märchenfiguren: „Hanami“-Festival Ludwigshafen Teilen

Engel und Dämonen, Märchenprinzen und Mangas haben sich am Wochenende bei bestem Wetter auf den Straßen von Ludwigshafen und im dortigen Pfalzbau getummelt. Zum 14. Mal lockte das Japanfestival „Hanami“ in die Stadt am Rhein. Mit 3000 zahlenden Teilnehmern am Samstag und 2000 am Sonntag war der Pfalzbau nach Angaben der Veranstalter vom Sonntag nahezu ausverkauft. Zusätzlich verfolgten mehr als 2000 Zaungäste das Spektakel. dpa