Mangel an Ärzten und Pflegern zunehmend in Kliniken spürbar

Der Mangel an Fachärzten und Pflegekräften wird auch in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern immer mehr zum Problem. Schon heute kommt es zu Schließungen von Stationen: In Trier beispielsweise werden im Klinikum Mutterhaus seit Jahresanfang keine krebskranken Kinder mehr stationär behandelt - weil es Personalprobleme gibt. dpa