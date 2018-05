später lesen Manipulierte Pokerrunden: Polizeiaktion auch in Wörth Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat mit einer Razzia in Rheinland-Pfalz und sechs anderen Bundesländern illegale und manipulierte Pokerrunden ins Visier genommen. Unter Federführung des Landeskriminalamt Sachsen kam es am Dienstag zu Durchsuchungen wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges, wie die Behörde in Dresden mitteilte. dpa