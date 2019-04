später lesen Mann attackiert Nachbar mit Messer: Opfer leicht verletzt Teilen

Mit einem Messer soll ein 27 Jahre alter Mann in Mainz seinen Nachbarn attackiert haben. Der mutmaßliche Täter habe am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Zahlbach an der Wohnungstür des Opfers geklopft, teilte die Polizei in Mainz mit. dpa