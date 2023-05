21-Jähriger im Krankenhaus Mysteriöser Vorfall auf Trierer Brücke: Zwei Stiche im Bauch und viele offene Fragen

Drei Tage nach dem mysteriösen Vorfall auf der Trierer Konrad-Adenauer-Brücke sind die Hintergründe weiter unklar. Ein Passant hatte am Freitagabend gegen Mitternacht einen schwer verletzten jungen Mann auf der Brücke entdeckt und den Rettungsdienst alarmiert. Wie sich später in der Klinik herausstellte, hatte der 21-Jährige zwei Stichverletzungen im Bauchbereich. Wie es dazu kam, stand auch am Montag noch nicht fest. „Wir konnten von dem jungen Mann bislang noch keine verwertbaren Hinweise erhalten“, sagte Polizeisprecher Karl-Peter Jochem unserer Redaktion. Das liege unter anderem daran, dass es sich bei dem Mann um einen pakistanischen Staatsangehörigen handele, der kein Deutsch spreche. „Die Verständigung mit ihm ist sehr schwierig“, so der Polizeisprecher.