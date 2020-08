Mann aus Rhein-Neckar-Kreis stirbt bei Badeunfall

Ein Sanitäter vor einem Rettungswagen mit der Nummer des Notrufes. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lingenfeld In einem Baggersee im rheinland-pfälzischen Lingenfeld ist ein 43-jähriger Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei einem Badeunfall gestorben. Die Gründe für den Tod des Mannes am Mittwoch waren am Abend noch unklar, wie die Polizei mitteilte.

