Glücksspiele Mann aus Rheinhessen gewinnt 1,5 Millionen Euro im Lotto

Ein Mann aus Rheinhessen hat knapp 1,5 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Bei der Ziehung am Mittwoch gewann der Tipper aus dem Kreis Mainz-Bingen genau 1.477.777 Euro, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Koblenz mitteilte. Eingesetzt worden seien mit einem Mehrwochenschein 97,80 Euro.