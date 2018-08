später lesen Mann aus Rodelschlitten geschleudert: Schwer verletzt Teilen

Twittern

Teilen



Vor den Augen seines kleinen Sohnes ist ein Mann auf einer Sommerrodelbahn in einem Freizeitpark in der Eifel aus dem Schlitten geschleudert worden. Der 46-Jährige sei schwer verletzt worden, teilte die Polizei in Bitburg am Montag mit. dpa