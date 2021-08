Mann aus Traktor geschleudert und schwer verletzt

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr. Foto: Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Molzhain Ein Traktorfahrer ist bei einem Unfall im Westerwald schwer verletzt worden. Er sei aus seinem Gefährt geschleudert worden, teilte die Polizei in Betzdorf am Mittwoch mit. Beim Bergabfahren am Dienstagnachmittag bei Molzhain (Landkreis Altenkirchen) hatte der 58-Jährige aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über den Traktor samt Anhänger verloren.

Das Gespann rollte eine Straße hinab, durchbrach eine Schutzplanke und einen Zaun, geriet in eine Senke und überschlug sich. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.