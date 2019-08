Mann bedroht Gäste einer Spielhalle mit Schusswaffe

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archivbild.

Traben-Trarbach Ein 56-Jähriger hat mit einer Schusswaffe in einer Spielhalle im Moselort Traben-Trarbach andere Gäste bedroht. Mehrere Streifen seien deshalb am Sonntag ausgerückt und hätten den betrunkenen Mann schließlich in der Fußgängerzone der Stadt angetroffen, teilte die Polizei am Montag mit.

Auf dem Weg zur Polizeidienststelle röchelte der 56-Jährige plötzlich, schlug um sich und brüllte. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen, anschließend kam der Mann schließlich in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung und zur Abnahme einer Blutprobe. „Gesundheitliche Beeinträchtigungen sind da nicht festgestellt worden“, sagte ein Polizeisprecher.