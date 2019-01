später lesen Mann bedroht seine Freundin mit Fleischerbeil FOTO: Jens Wolf FOTO: Jens Wolf Teilen

Mit einem Fleischerbeil hat ein betrunkener Mann seine Lebensgefährtin in Föhren (Kreis Trier-Saarburg) bedroht. Die 27-Jährige habe nach einem Streit am Samstagabend nur mit Hilfe ihrer Eltern fliehen können, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa