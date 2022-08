Frankenthal : Mann bedroht Tankstellen-Angestellte und erbeutet Geld

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Frankenthal Ein Räuber hat in einer Tankstelle in Frankenthal eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und einige Hundert Euro erbeutet. Der etwa 1,90 Meter große Täter hielt der Frau das Messer an den Hals und forderte die Tageseinnahmen, als diese am Samstagabend abschließen wollte, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Die Beschäftigte habe dem mit einer schwarzen Daunenjacke bekleideten Täter zwei Geldkassetten übergeben. Der Mann ließ von der Frau ab und flüchtete.

Ein Komplize soll in der Nähe auf ihn gewartet haben. Die beiden Männer entkamen vermutlich mit Fahrrädern. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlte von ihnen zunächst jede Spur.

