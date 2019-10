Mann bei Auseinandersetzung mit Bierflasche verletzt

Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/dpa.

Speyer Ein 22-Jähriger ist am Samstag bei einer Auseinandersetzung in Speyer mit einer Bierflasche verletzt worden. Zwei Gruppen seien auf einer Skaterbahn aneinander geraten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte.

