Ein Mann ist in Freisen im Kreis St. Wendel mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und dabei schwer verletzt worden. Der 30-Jährige sei am Montagmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. dpa