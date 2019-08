Mann bei Familienstreit verletzt: Frau festgenommen

Handschellen liegen auf einem Tisch. Foto: Armin Weigel/Archivbild.

Mettendorf Bei einem Familienstreit in Mettendorf in der Eifel ist ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Eine ein Jahre jüngere Frau wurde am Sonntagabend festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Sanitäter versorgten den 72-Jährigen und brachten ihn ins Krankenhaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa