Kriminalität Mann bei Messerattacke verletzt

Der 20-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen, gegen ihn wird wegen versuchter Tötung ermittelt, so die Polizei. Der genaue Tathergang und der Hintergrund des Streits am Montagabend sind noch unklar. Der 20-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, ein Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Verdächtige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.