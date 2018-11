später lesen Mann bei nächtlichem Streit lebensgefährlich verletzt FOTO: Stefan Puchner FOTO: Stefan Puchner Teilen

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Streit in Bad Kreuznach lebensgefährlich verletzt worden. Möglicherweise sei mit einem Messer auf ihn eingestochen worden, teilte die Polizei in Mainz mit. dpa