Mann bei Schlägerei in St. Ingbert leicht verletzt

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild

St. Ingbert Ein Mann ist in St. Ingbert von drei Unbekannten zusammengeschlagen worden. Die Täter flüchteten nach der Schlägerei in der Nacht zum Donnerstag in unbekannte Richtung, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Opfer sei leicht verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers kannten Sich Täter und Opfer nicht. Ein Zusammenhang mit der Fußball-Europameisterschaft bestehe nicht. Nähere Hintergründe waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei sucht nach Zeugen.