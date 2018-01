später lesen Mann bei Schlägerei unter Betrunkenen schwer verletzt FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Bei einer Schlägerei unter Betrunkenen ist auf dem Mainzer Bahnhofsvorplatz ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit mehr als drei Promille Alkohol im Blut in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine 37 Jahre alte Frau und ein 25 Jahre alter Mann wurden festgenommen. Sie sollen am Sonntag auf den 33-Jährigen eingeschlagen und ihn gegen den Kopf getreten haben. Um was es bei den Streit ging, war zunächst unklar. Die Frau hatte mehr als 1,5 Promille, der 25-Jährige 1,8 Promille. Der Mann wurde zudem mit Haftbefehl gesucht. dpa