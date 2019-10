Mann bei Streit mit Messer verletzt

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa.

Ludwigshafen Bei einem Streit zwischen mehreren Männern in Ludwigshafen ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Ein 23-Jähriger habe ihm eine leichte Schnittwunde am Brustkorb zugefügt, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.

