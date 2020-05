Mann bei Unfall auf Autobahn schwer verletzt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Alzey Der Fahrer eines Kleintransporters ist bei einem Unfall auf der Autobahn 63 bei Alzey schwer verletzt worden. Der Mann sei von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Mainz gebracht worden und sei in kritischem Zustand, teilte ein Sprecher der Polizei mit.



Eine Autofahrerin wurde leicht verletzt. Zuvor hatte die „Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Der Fahrer des Kleintransporters war laut Polizei am Samstagmorgen in Richtung Mainz unterwegs, als sein Wagen aus ungeklärter Ursache auf der Talbrücke Weinheim nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug sei über alle Spuren gefahren und in die Mittelleitplanke gekracht. Dabei habe es ein vorausfahrendes Auto touchiert, dessen Fahrerin leicht verletzt wurde.